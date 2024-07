Inghilterra-Olanda Southgate | Felicissimo per Watkins abbiamo giocato molto bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “benissimo. Era una partitadifficile,dovuto adattarci soprattutto dal punto di vista difensivo. Iri hanno preso tante decisioni giuste e la fine è speciale per la squadra, la giusta ricompensa per quanto hanno dato alla causa”. Garethloda l’atteggiamento della sua, vittoriosa per 2-1 al 90? nella semifinale contro l’di Euro 2024. Decisivi i suoi cambi, con Palmer eche hanno confezionato la rete del successo. “Tutta la squadra era pronta per questo match.visto che stavamo perdendo un po’ di energia, Ollie poteva pressare meglio di Kane e correre – prosegue il ct ai microfoni di ITV Sport – Era un buon momento per provarci, sonoper lui”.: “per” SportFace.