I Am That Tempest – A Portrait l’album di Eve Libertine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Artista, musicista, poeta ed attivista, Evepresenta ‘I Am– A’, il disco in arrivo il 12 luglio, una performance vocale viscerale accompagnata da jazz improvvisato e sperimentale. Evetorna sotto i riflettori con la sua selvaggia interpretazione della poesia di Penny Rimbaud, ‘I Am’, che lui descrive come “un pezzo forte per l’incredibile estensione vocale di Eve”. Insieme a una band di musicisti stellati, Eve si intreccia in una foresta di risposte improvvisate, creando un trito di pretese conformiste. “Il significato sta nel farlo” offre Rimbaud come una sorta di spiegazione, “è un itness piuttosto che un ifness, ha una vita propria.”e Rimbaud hanno spinto insieme i confini musicali sin dalla ormai classica traccia degli anni ’70, ‘Reality Asylum’, che introdusse l’avanguardia alle improbabili orecchie del pubblico prevalentemente punk dei Crass.