Guerra tra bande ad Arcisate oltre 50 minorenni armati di coltelli si incontrano per la resa dei conti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Erano pronti allo scontro e due di loro,, sono stati trovati in possesso di: una cinquantina di giovani divisi in due, per la maggior parte, si sono dati appuntamento martedì sera nei pressi della stazione diper unadei, presumibilmente per futili motivi. Lo scontro è stato evitato grazie all’intervento della Squadra mobile che li ha fermati e controllati. Nel corso dell’operazione sono stati controllati e identificati 53 giovani, residenti a Induno Olona e a, e sequestrati dueche duenascondevano all’interno di alcuni marsupi. Uno dei, in particolare, era avvolto in un passamontagna. Al termine dell’attività, i due minori sono stati deferiti in stato di libertà per porto abusivo d’armi e riaffidati ai genitori.