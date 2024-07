Fiorello sul NOVE e lo zampino di Amadeus | notizia smentita

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Secondo quanto riportato da Dagospia, è in arrivo un nuovo scossone sul fronte dei palinsesti. Giampaolo Rossi, amministratore delegato in pectore della Rai, potrebbe trovarsi presto a fronteggiare unache farà non poco rumore e creando malumori. Dopo mesi di trattative e incertezze, sembra che, con la sua nota determinazione, abbia finalmente convintoa lasciare la Rai per unirsi alla famiglia Discovery. Se confermata, questa mossa segna un cambiamento significativo. Era aprile 2024 quando Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros.Discovery, aveva detto a chiare lettere di non avere mai incontratoper portarlo a, "ma chi non vorrebbe lavorare con lui? Però ci vorrebbe un progetto preciso che oggi non abbiamo".