Film sotto le stelle all’ex cinema Apollo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un mese dile. Prende il via oggi per concludersi il 10 agosto, a cura di Approdi, il programma dell’Arena estatedi Bellaria Igea Marina, nell’area antistante lo storico edificio liberty della zona Cagnona. Dodici appuntamentitografici concentrati nelle serate del mercoledì e nei fine settimana. In scena un’accurata selezione dei migliori titoli del panorama contemporaneo italiano e internazionale. Dalemergente italiano, ald’autore ai blockbuster internazionali. Si comincia oggi con ilrivelazione ed esordio alla regia della cantautrice Margherita Vicario, ‘Gloria!’. Venerdì e sabato si potranno invece vedere due capolavori d’autore che hanno segnato la stagionetografica di quest’anno: ‘Perfect days’ di Wim Wenders e ‘Challengers’, ultimodi Luca Guadagnino.