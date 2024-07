FASMA esce il 12 luglio con MILLE NOTTI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo l’uscita del concept album “Ho conosciuto la mia ombra!”,torna venerdì 122024 con il singolo “”. Il brano è giá disponibile in presave. Fuori il 12” divenerdì 12”, il nuovo singolo del rapper e cantautore romano. Il brano è già disponibile in presave. Cosa descrive “”? In “parla del vuoto che si prova dopo la fine di un amore intenso e significativo, in particolar modo la difficoltà di dimenticare una persona che ha lasciato un’impronta così profonda, ritrovandosi a contare i giorni passati senza di lei. La canzone esplora temi di nostalgia, rimpianto e la dolorosa consapevolezza che nessuno potrà mai sostituire quella persona speciale.