Emergenza Idrica | Disagi e Razionamenti ma un Sistema di Interconnessione può Alleviare la Crisi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chieti - La provincia di Chieti sta affrontando una grave, con interruzioni programmate e guasti che stanno causando notevolia migliaia di cittadini. La situazione è ulteriormente aggravata dalla siccità e dall’aumento della popolazione lungo la costa durante i mesi estivi. In risposta, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha sollecitato un incontro con il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, e l’Ersi per discutere soluzioni condivise. La Sasi è consapevole della gravità del problema e ha messo in atto diverse azioni per contenere le difficoltà. Tuttavia, la situazione delle sorgenti, in particolare quella del Verde, è sempre più critica. "A soffrire maggiormente sono i centri dell’Alto e Medio Vastese", spiega Basterebbe, ringraziando i sindaci per le ordinanze sul corretto utilizzo dell’acqua potabile.