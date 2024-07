È una cosa terribile Sharon Stone in lacrime dopo l’ictus un’altra bruttissima notizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Mi hanno fatto una”.choc: racconta tutto e non lascia nulla al caso. La famosa attrice si mette a nudo con tutte le sue fragilità e racconta qualdi davvero triste. La donna ha raccontato in primis della sua malattia, un importante ictus che l’ha colpita nel 2001 che le provocò una grave emorragia cerebrale. >> “Ecco il suo progetto segreto”. Chiara Ferragni, la possibile svolta nel momento più nero Da allora, per diversi anni, l’attrice statunitense fu costretta a stare lontano dai set di Hollywood per riprendersi completamente. A The Hollywood Reporter,ha raccontato: “Un monaco buddista mi ha detto che mi ero reincarnata nel mio stesso corpo. Ho avuto un’esperienza di morte e poi mi hanno riportata indietro.