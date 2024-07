Deadpool & Wolverine Reynolds e Jackman rimangono vaghi sul loro possibile ritorno nei film degli Avengers

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ryane Hughnon hanno smentito le indiscrezioni riguardanti unnei. Ryane Hughhanno parlato della possibilità di riprendere i ruoli dinei prossimidel MCU, a partire da: Secret Wars. I fan avevano iniziato a ipotizzare che i personaggi saranno coinvolti anche in futuro a causa di un easter egg inserito in una scena presente nel trailer e per uno spot realizzato alcuni mesi fa. Le ipotesi dei fan Il primo trailer disembrava infatti anticipare il futuro di Wade Wilson e Logan, mentre ilato realizzato per invitare gli spettatori a spegnere il telefono mentre si trovano in .