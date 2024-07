Dalla rubrica ASviS ‘Europa e Agenda 2030’ Consiglio dell’Ue | patto sul futuro ambizioso per accelerare verso gli SDGs

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodi Luigi Di Marco di martedì 2 luglio 2024. Settimana 24-30 giugno. Priorità dell’Unione europea per le Nazioni unite:per la pace, risposta alla triplice crisi planetaria, riforma della finanza globale. Nomina delle cariche di vertice Ue.strategica 2024-2029. Consulta la rassegna dal 24 al 30 giugno Particolarmente ricco il quadro degli atti strategici adottati a livello dia fine giugno. Ildell’Unione ha adottato le sue priorità per il prossimo ciclo annuale settembre 2024 – settembre 2025 in sede di Nazioni unite, ileuropeo ha identificato le nuove cariche istituzionali di vertice aleuropeo e alla Commissione (Costa, von der Leyen, Kallas) e ha adottato la nuovastrategica 2024-2029.