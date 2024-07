Cultura – Gualtieri inaugura ‘la prima volta a Roma’ delle sculture monumentali di Botero in mostra fino al 1ottobre La figlia | Papà amava l’Italia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E’ stato il primo cittadino della Capitale, stasera sulla Terrazza del Campidoglio, adre l’apertura delladi, per lanella Capitale. Ladiffusa dal titolo “a Roma”, a cura di Lina(in cartellone al 1° ottobre 2024), è realizzata dalla FernandoFoundation in collaborazione con Il Cigno GG Edizioni, BAM Eventi d’arte e Il Cigno Arte. Otto operedell’artista colombiano, universalmente riconosciuto per le sue iconiche figure voluminose, sono state installate in alcunepiazze più belle di Roma: “Donna seduta” del 2000 (212x197x192 cm) e “Donna seduta” del 1991 (300x190x200) a Piazza Mignanelli, “Gatto” (del 1999, 253x195x163) nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, “Donna distesa”, (del 2003, 361x169x141) e “Venere addormentata” del 1994 (138x356x180 cm) alla Terrazza del Pincio, “Cavallo con briglie” del 2009 (325x290x130 cm) a Largo dei Lombardi, “Adamo (Uomo in piedi)” del 1992 (298x113x135) e “Eva (Donna in piedi)” del 1992 (305x110x116) a Piazza del Popolo.