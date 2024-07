Crisi idrica incontro Gesesa-Associazioni dei consumatori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNel pomeriggio di ieri si è svolto l’, divenuto ormai periodico, tra ledei. Presenti presso la sede del gestore idrico, al Corso Garibaldi di Benevento, il Presidente diDomenico Russo, l’Amministratore Delegato Salvatore Rubbo e le seguenticon i propri rappresentanti: Laura Mastrocinque per Unione Nazionale, Emanuela Lombardi per Lega, Roberta Sarracino per CODACONS, Giovanna Lobina per CODICI Benevento, Antonio Barletta per FederBenevento. Lepresenti hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto nei giorni scorsi in tema di emergenzae aggiornamenti sullo stato attuale, unitamente a previsioni per le prossime settimane.