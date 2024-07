Covid come riconoscere i sintomi delle nuove varianti estive

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) C’era da aspettarselo. Non è ancora giunto il momento di classificare l’infezione da Sars-CoV-2, quella che provocaun classico virus di stagione,ad esempio accade per l’influenza. Vista l’estrema variabilità del ceppo virale, che si comporta esattamenteci si poteva attendere da un virus pandemico, l’avanzatadenominate con la sigla Flirt ed in particolare la più recente di queste, KP.3, la diffusione del virus non accenna a rallentare. Anzi, nelle ultime settimane c’è stata una sostanziale crescita dei casi, seppur non allarmante sia sotto l’aspetto epidemiologico che sul fronte dei ricoveri in ospedale. L’effettovaccinazioni (seppur i vaccini siano stati realizzati sulla basecaratteristiche di altri ceppi) e i numerosi casi di infezione naturale hanno infatti creato una situazione che vede sempre meno infezioni particolarmente gravi.