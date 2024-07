Como alla scoperta della Cava di Camerlata | domenica 14 luglio apertura straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 102024 –di14. Avverrà durante l’Archeotour, un itinerario speciale con visita a due importanti siti del territorio ricchi di storia e bellezza: la vecchia, aperta appunto per l'occasione, e il Castel Baradello di, circondati dal Parco Regionale Spina Verde, con visita guidata a curaSocietà Archeologica Comense e di Slow Lake. La vecchiaè una sorta di “cuore inaccessibileSpina Verde”, un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Unadi arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti. Il Castel Baradello è invece il noto simbolocittà, costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa: dsua torre si gode un panorama mozzafiato sue il primo bacino del Lago.