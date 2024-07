Come sono cambiati i musei dopo dieci anni di Riforma Franceschini? Tanti soldi ma resta il nodo assunzioni Il parere di 4 ex direttori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I. Una montagna di. Inizialmente per dimostrare all’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che con la cultura ci si mangia ec. Poi perché da un diverso sistema di gestione dei beni culturali, la politica poteva trarre benefici anche non prettamente economici, ma d’immagine, che coi tempi che corrono, è anche meglio. Ladei beni culturali entrata in vigore alla fine del 2014 – universalmente nota– compie 10. Periodo di tempo durante il quale, per esempio, gli incassi lordi dei(esclusi quindi i monumenti e le aree archeologiche)passati dai poco più di 18,5 milioni di euro del 2013 ai quasi 120 milioni del 2023. Se consideriamo, quindi, l’aspetto economico, lapuò essere considerata un successo, frutto di alcune scelte per così dire rivoluzionarie, ma che nasceva da una sorta di capriccio.