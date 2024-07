Come leggere il dispiegamento di missili ipersonici Usa in Germania

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Washington e Berlino annunciano ildia lungo raggio statunitensi in, inclusi futuri. Per ora si sa davvero poco, a parte il fatto che si tratta di un“episodico” che, quando completato, sarà in grado di dispiegare SM-6, Tomahawk e, appunto, armi ipersoniche (che, per il momento, l’Occidente non ha), aumentando sensibilmente la portata e la potenza del deterrente Nato. Questa è la prima, importantissima, chiave di lettura di questo sviluppo. Si tratta di undi armi strategiche, limitato dal trattato Salt I, firmato nel 1972 dal presidente statunitense Richard Nixon e la controparte sovietica Leonid Brezhnev. La seconda chiave di lettura è relativa alle implicazioni geopolitiche di questoper la