Calciomercato Milan Memphis Depay può arrivare a parametro zero? Le novità

(Di mercoledì 10 luglio 2024), l’attaccantepuòa parametro zero dopo l’avventura con l’Atletico Madrid. Ecco le novità L’ipotesinon è tramontata. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ildelper quanto riguarda l’attaccante, potrebbe non fermarsi solamente ad Alvaro Morata. Potrebbe, quindi,un doppio colpo dall’Atletico Madrid. L’attaccante olandese si è svincolato dal club spagnolo e puòa parametro zero. Il 30enne non può essere preso come il punto di riferimento per guidare l’attacco dei rossoneri per l’intera stagione, però, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa ad Alvaro Morata. Nell’ultima stagione disputata in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid,non ha collezionato un gran minutaggio e i numeri parlano, infatti, di 23 presenze per un totale di 888 minuti e 5 reti realizzate.