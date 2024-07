Borges ad occhi chiusi Il buio di Finazzer Flory | Fa tornare a sognare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Rialla voce, al racconto, senza aver paura del. Massimiliano(foto), attore, regista teatrale e cinematografico, la chiama ’arte della notte’, perché – si domanda – siamo sicuri che si veda bene solo con gli? "Purtroppo in un’epoca come la nostra – riflette –, dove tutto sembra soltanto immagine, abbiamo perso l’immaginazione". Da qui nasce lo spunto per Lo specchio di, in scena negli istituti dei ciechi di tutta Italia e ieri all’istituto Francesco Cavazza di Bologna. Uno spettacolo al, un invito a sperimentare in assenza di luce la storia del libro Finzioni di Jorge Luis, organizzato da Banca Mediolanum. Il progetto teatrale prevede la divisione degli spettatori in due gruppi: uno assiste allo spettacolo, mentre l’altro gruppo visita il laboratorio tattile nell’atelier, con bende sopra gli, il Museo della tecnologia e in semi oscurità il Museo tattile.