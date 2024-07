Bimbo muore in incidente | una tragica decisione giudiziaria

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ai genitori la responsabilità di non avere assicurato correttamente il figlioletto Notizie.com fonte foto AnsaLadel tribunale di Rimini: pene per i genitori del piccolo e per la giovane guidatrice dell’altra auto La sicurezza stradale e l’importanza dell’uso corretto dei dispositivi di sicurezza sono nuovamente al centro dell’attenzione dopo unavicenda che ha scosso la città di Rimini. Ladel tribunale ha portato alla condanna dei genitori di undi due anni, morto in un, con l’accusa di omicidio stradale. Non avrebbero allacciato correttamente il seggiolino del figlio Notizie.com fonte foto Ansa La drammaticità del caso mette in luce la necessità di una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti gli automobilisti.