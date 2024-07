alla rocca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Aria de ca” di nuovo in concerto. Il gruppo si esibirà domani, alle 21,15 al Parco XXV aprile, proponendo canzoni vintage del pop italiano e non, degli anni 60 e 70. Gli “Aria de cà” sono Giuseppe Totaro alle tastiere, Renzo Lazzini al basso, Ivano Mazzibatteria, Vasco Larichitarra e voce come Bruno Cantoni, Claudio Lazzinichitarra e la voce di Pier Giorgio Antonelli. A loro si è aggiunta ora la voce femminile di Silvia Nicolesi. La serata è organizzata dPro LocoMalaspina e nel parco ci sarà anche un punto ristoro, con la birra artigianale del ‘Birrificio apuano’ presente nel parco. .