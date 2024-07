Alcaraz è così veloce che la pallina sembra attirata da forza gravitazionale Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Secondo il, “Wimbledon ha un nuovo eroe: un uomo che supera i confini nazionali e fa sorridere l’intero pubblico. Per due decenni questo ruolo è stato ricoperto da Roger Federer, e ora tocca a Carlospredicare la gioia del tennis attraverso alcuni virtuosi colpi di racchetta“. Ieri ha vinto ai quarti contro Tommy Paul. Ha sconfitto lo statunitense in quattro set. McEnroe sulla Bbc lo ha elogiato: «Siamo fortunati ad avere Carlos. Il tempismo non potrebbe essere migliore considerando che Roger Federer non c’è più, Rafael Nadal credo che si ritirerà quest’anno, Novak Djokovic potrebbe restare in gioco per un paio d’anni. Ma abbiamo bisogno di questa nuova generazione».incoronato erede di Federer Non ha esattamente dominato gli incontri da quando è iniziato Wimbledon.