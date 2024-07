Al-Ittihad salta Pioli | Benzema vuole Blanc accordo vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 – Sarà Laurentil nuovo allenatore dell’Al-: stando a quanto sostiene L’Equipe, sarebbe ormai solo questione di ore l’ingaggio del tecnico francese da parte del club saudita che, di fatto, aveva già in mano l’con Stefano. Tra i principali fautori di questo cambio di rotta, proprio quando ci si attendeva l’ufficializzazione di, ci sarebbe Karim, che avrebbe visto negativamente l’approdo sulla panchina della squadra del tecnico italiano e, facendo valere il suo ascendente sul club, si sarebbe mosso per facilitare la virata della dirigenza su un allenatore francese. Tra i vari candidati spiccavano i nomi di Christophe Galtier ed Hervé Renard, ma il prescelto pare essere appunto Laurent, che ha già allenatofra il 2010 e il 2012, quando era alla guida della nazionale francese, e con l’attaccante ex Real ha un ottimo rapporto:condivisero peraltro l’esperienza a Euro 2012, che per la Francia finì ai quarti di finale.