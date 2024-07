Addio al ristoratore Romolo Filelfi Storico gestore del ‘Benvenuti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Se ne è andato a 76 anni, dopo una lunga malattia,di Loiano che, assieme al cognato, aveva rilevato e gestito il bar con ristorante Benvenuti, nella piazza del paese. Ma la sua storia la lasciamo raccontare ai parenti: "Ha sempre amato la sua terra e, ancor di più, tutti i lavori che ha fatto. Ci ha sempre messo il cuore. A soli 19 anni iniziò a lavorare per un’azienda del territorio e l’anno dopo, per quest’attività, venne mandato in Polonia. Poi passò a lavorare per la Sirti diventando capogruppo del settore telecomunicazioni e antenne. Adorava occuparsi di questo settore che gli permise non solo di viaggiare lungo tutta Italia, ma anche all’estero tra Svezia, Emirati Arabi e Brasile. In quest’ultima tappa sudamericanarimase per ben due anni".