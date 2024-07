A che ora Paolini-Vekic semifinale Wimbledon | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Jasminetornerà nuovamente in scena domani, giovedì 11 luglio, per affrontare le semifinali del torneo di. La toscana vorrà dar seguito al suo periodo straordinario e giocherà contro la croata Donna, mettendo nel mirino la sua seconda Finale consecutiva a livello Major, dopo quanto ha saputo fare a Parigi nel Roland Garros.viene da una prestazione sensazionale contro l’americana Emma Navarro. Letteralmente annichilita quest’ultima, con lo sconfortante punteggio di 6-2 6-1. In meno di un’ora Jasmine ha archiviato la pratica, mettendo in mostra un ventaglio di soluzioni davvero incredibile. Sesse ripetersi in questa maniera, sarebbe dura anche per. Certamente, ogni match fa storia a sé e vedremo se l’allieva di Renzo Furlan saprà presentarsi nuovamente nel Tempio del tennis con lo stesso piglio di chi sa il fatto suo e non teme nessuno.