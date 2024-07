Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario 8 luglio streaming italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Quella che va in scenaè una giornata sostanzialmente all’insegna dell’Italia a. Anzi, il Centre Court diventa nel più letterale senso della parola un’isola tricolore, in virtù delle presenze di Jannik Sinner e Jasmine Paolini in via consecutiva. Per l’altoatesino la sfida è a Daniil Medvedev, in quello che è il dodicesimo capitolo di una saga che finora sta assumendo contorni simmetrici: 6-0 per il russo nelle prime sei, 5-0 per Jannik nelle seconde cinque. A seguire, la toscana dovrà vedersela con l’americana Emma Navarro, con cui è indietro 0-3 nei precedenti, ma con cui condivide una cosa: un tennis fatto di non sola potenza, ma anche di disegno tattico. Sui campi esterni anche Andrea Vavassori e Sara Errani, in un misto da finire e poi (si spera) in un altro da iniziare.