VIDEO ? L’Inter cerca un difensore cast aperto! | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)continua la sua riper un nuovodi sinistra, ovvero il cosiddetto braccetto che possa fare il vice Alessandro Bastoni. Da Kiwior ad Hermoso, passando per Riccardo Rodriguez. Ne parla il nostro Emanuele Rossi suWeb Tv. A.A.ASI – L’infortunio di Tajon Buchanan in Nazionale ha costrettoa ritornare sul mercato. I nerazzurri stanno andando alla ridi un nuovodal piede sinistro, che possa fare le veci del vice Alessandro Bastoni. Dunque, non un esterno di sinistra naturale, bensì il cosiddetto braccetto. Tanti i nomi che circolano in queste ore, più o meno confermati: da Jakub Kiwior, a Mario Hermoso passando per Ricardo Rodriguez e Lorenzo Pirola. Insomma, ilsi prenderà tutto il tempo per fare la scelta più corretta possibile.