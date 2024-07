Spagna-Francia gol Yamal da impazzire | tiro all’incrocio Maignan non può nulla VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Laminesi candida di prepotenza per la rete più bella di Euro 2024. Il baby fenomeno del Barcellona, 17 anni non ancora compiuti, riequilibra la semifinale contro lacon un gol meraviglioso. Dopo il momentaneo vantaggio firmato da Kolo Muani, il numero 19 sigla l’1-1 con uno splendido sinistro a giro da 25 metri. Mikesi distende ma non può, il pallone accarezza il palo e si infila alle spalle del portiere del Milan. Lamine16 añosSemifinales de Eurocopa contrapic.twitter.com/MEsONJXa5V — Juan Ángel (@JuanAngelJDJ30) July 9, 2024, goldanon può) SportFace. .