Roma maxi operazione antimafia | estorsioni usura riciclaggio 18 arresti

(Di martedì 9 luglio 2024) Importantecontro la criminalità organizzata portata a termine dalla Direzione Distrettuale. Oltre 50 le persone indagate, 18 quelle già destinatarie di misure cautelari. Numerosi i reati contestati, dall’, al, fino alle. Tutti i particolari. Vasta, ala centrale didi denaro sporco – (ilcorrieredellacitta.com)Due associazioni criminali radicate nella Capitale ma con ramificazioni e interessi in tutto il territorio nazionale. E’ ancora in corso l’scattata stamani ad opera della DDA (Direzione Distrettuale), frutto di una complessa attività di indagine iniziata nel marzo del 2018. Particolare attenzione è stata riservata alla città di, ritenuta dagli investigatori come il centro dell’attività didi denaro ‘sporco’ proveniente da attività illecite.