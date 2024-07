Osimhen la confessione che spiazza tutti | Sarebbe bello restare al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Spunta una frase che Victoravrebbe detto ai suoi amici riguardo una possibile permanenza al: lo riferisce Sky Sport Il calciomercato deld’ora in avanti dipenderà dalla cessione di Victor. Il centravanti nigeriano ha rinnovato qualche mese fa il suo contratto fino al 30 giugno 2026 a 10 milioni di euro l’anno con clausola rescissoria da 130 milioni. Tuttavia, al momento nessun club si è fatto avanti per acquistarlo. Ci sono da valutare diverse destinazioni: appare defilata la Premier League, così come il Paris Saint-Germain che aveva ‘disturbato’ ilper Kvaratskhelia. Il 17 luglio aprirà il mercato in Arabia Saudita e l’Al-Ahli sembra essere la squadra più interessata a. Il ritiro inizierà l’11 luglio e il centravanti nigeriano svolgerà il consueto lavoro per poi valutare le eventuali offerte.