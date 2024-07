Napoli un sergente in panchina

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Ildi Antonio Conte: di seguito un articolo di Salvatore Caiazza tratto dall’edizione odierna de Il Roma. È finita la pacchia ragazzi. Chi da oggi comincia a lavorare con Conte dovrà subito abituarsi ai suoi metodi duri. C’è una leggenda sugli allenamenti del tecnico salentino. Chi li ha vissuti in prima persona racconta che ci sarà da faticare duramente senza soste. Chi, invece, li ha visti si è stancato da lontano. Il nuovo allenatore delSarà un martello l’ex ct. Non ci saranno sconti. Sarà “ars et labor”. La creatività dell’artigiano leccese avrà un peso importante. Ha già tutto il programma in mente. L’ha studiato in questi giorni di vacanza. Assieme al suo staff ha stilato un piano che metterà in atto dal primo allenamento dei partenopei.