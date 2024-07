Monza Nesta si presenta | lavorato tanto per la Serie A Galliani? Che responsabilità!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) “E’ la prima volta che faccio laA da allenatore, hoper arrivare a questo livello e spero di arrivarci preparato“. Sono le parole del nuovo tecnico del, Alessandro, nel giorno della suazione. “Ho studiato molto, col mio staff. Lavorare conè un piacere ma anche una, che sento doppia. Ho visto il centro sportivo e vedo la mano del presidente, che dove è passato ha lasciato qualcosa di veramente importante. Il centro sportivo che ho visto non ce l’hanno tutti, lo stadio è molto diverso da quello che ricordavo“. “Ho parlato con i giocatori delvicini alla Nazionale e sono un po’ delusi, faranno di tutto per riconquistarsi il posto. Della Nazionale dico solo che è un peccato, spero non sia data solo la colpa a Spalletti perché il problema mi pare grande“, ha aggiunto, rispondendo a una domanda sul flop azzurro agli Europei di calcio.