Miglior attacco contro miglior difesa | Spagna e Francia agli antipodi a Monaco in palio la finale

(Di martedì 9 luglio 2024) Due giganti con filosofie opposte si sfidano adi Baviera per un posto in. Da una parte la, che vanta il maggior numero di gol segnati, di tiri totali e di palloni recuperati, oltre a essere l’unica nazionale che ha vinto tutte e cinque le partite fin qui disputate, dall’altra la, senza gol segnati su azione dai propri giocatori e arrivata quasi inconsapevolmente, nonostante sia una corazzata, a giocarsi il pass per l’ultimo atto. Alla fine, però, per vari motivi è la semipiù giusta e attesa, perché si scontrano due modi di intendere il calcio, la tecnica esasperatala fisicità, il collettivola giocata dei singoli. La qualità del gioco delle Furie Rosse è fin qui indiscutibile: gli iberici hanno strappato applausi ai gironi, in cui hanno anche umiliato l’Italia, poi con la Georgia, seppur di rimonta, sono riusciti a trovare un bel poker.