Meloni | dal summit Nato mi aspetto unità e sostegno all' Ucraina

(Di martedì 9 luglio 2024) "La mia aspettativa è che lanel suo 75mo anniversario, e in un momento storico molto particolare, mandi un grande messaggio die di capacità di adattamento ad un mondo che sta cambiando": lo ha detto la premier Giorgiada Washington, alla vigilia del vertice. "L'Italia porta l'attenzione necessaria sul fronte sud dell'Alleanza, che è inserito al momento nelle conclusioni del vertice", ha aggiuntospiegando che "si attende chiaramente anche ilall'". Un, ha proseguito la premier, "che non mancherà neppure in questo vertice". Quanto al focus dell'Italia sul fronte sud,ha osservato che si tratta di una "dimostrazione di come ladeve saper immaginare il suo ruolo in un contesto geopolitico estremamente complesso".