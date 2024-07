L’estate in città | consigli per gli anziani per affrontare le giornate afose

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 9 luglio 2024) La stagione estiva porta sempre con séassolate e temperature che possono diventare insopportabili, in particolar modo per gli. Con l’aumento del rischio di colpi di calore e altri problemi legati al caldo, è davvero essenziale prendere le giuste precauzioni per garantire il benessere deglidurante i mesi estivi. Per questo motivo, molti operatori socio assistenziali che offrono servizi di ausilio nelle maggioriitaliane come l’ assistenzaMilano si impegnano nel mettere in pratica molti deiutili per aiutare glia vivereinin modo sicuro e confortevole. Mantenere l’idratazione e stare in zone fresche Durante lecalde, è fondamentale bere a sufficienza per prevenire disidratazione e colpi di calore.