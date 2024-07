Le 10 spiagge più belle della Calabria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) Dici estate, dici mare e pensi alla. Sarà per il clima e per i quasi 800 km di costa su due mari che la rendono da sempre una delle mete preferite per i turisti di tutto il mondo. difficile però, davanti ad un'offerta così ampia, scegliere la località giusta anche perché ognuno ha i suoi gusti. Ci facciamo quindi guidare da Francesco Bevilacqua, il più autorevole conoscitore del paesaggio calabrese, secondo cui «il mare del Mito continua ad incantare, fondendo viaggi e paesaggi in un binomio con pochi eguali nella già affascinate penisola italiana». Un concentrato dizza ancestrale equamente diviso tra costa tirrenica e litorale jonico: lungo la prima, da nord a sud, tra le province di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio, emergono scogliere, calette e rientranze, ideali per le immersioni; seguendo la seconda, invece, divisa tra le province di Cosenza, Catanzaro, Crotone e Reggio, lesi presentano prettamente sabbiose, inframmezzate da ampie baie.