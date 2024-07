Kate a Wimbledon? Nessuna conferma Ma spunta il nome della sostituta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) C'è grande attesa aperMiddleton. La principessa del Galles, tuttavia, non ha ancora proferito parola sul suo ritorno (o meno) in pubblico. Al Trooping the Colour, l'evento con il quale in Inghilterra si celebra il compleanno ufficiale del re, la futura regina aveva fatto sperare che la battaglia con il tumore andasse bene e che, quindi, fosse possibile rivederla presto nei suoi impegni., però, ci ha tenuto a non creare false speranze e ha ammesso di non essere ancora fuori pericolo. Data la risaputa passioneprincipessa per il tennis, gli inglesi sognavano che fosse lei a consegnare i premi agli atleti (come accaduto in passato). In rete e sui tabloid, però, si parla di una possibile. Ilche più circola sui media britannici è quello di Birgitte Eva van Deurs, grande amante del tennis e moglie di Richard, cugino di Elisabetta II.