Inter e Venezia due affari in dirittura d’arrivo | si sta per chiudere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) L’e ilstanno perdue operazioni. Come rivelato da gianlucadimarzio.com, si tratta di duepraticamente in: di seguito tutti i dettagli IN– L’e ilstanno praticamente perdue operazioni che vedono protagonisti due giovani nerazzurri, ovvero il portiere Filip Stankovic, figlio dell’ex centrocampista nerazzurro Dejan Stankovic, che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Sampdoria. L’altro è l’attaccante Gaetano Oristanio, la scorsa stagione in prestito al Cagliari. Oristanio verso il: si sblocca l’operazione Tessmann in casa? SI SBLOCCA L’AFFARE? – Oristanio, ormai non è un mistero, dovrebbe rientrare nella trattativa per Tanner Tessmann, giovane centrocampista americano delche l’vuole comprare a titolo definitivo per inserirlo in rosa soltanto nel 2025.