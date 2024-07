Infantino ricorda il Mondiale 2006 | Sarebbe bello vedere l’Italia già dal 2026

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) “In Italia, oggi, da 18 anni è Natale. Un’emozione che diventa maggiorenne. Perché 18 anni fa gli Azzurri di Marcello Lippi, grazie al rigore decisivo di Fabio Grosso in finale contro la Francia, vincevano la Coppa del mondo per la quarta volta“. Così su Instagram il presidente Fifa, Gianniilvinto dagli azzurri a Germaniapoi aggiunge: “rivedervi al via della Coppa del mondo già dal“, pubblicando un video della finale dei Mondiali deltra Italia e Francia.il: “già dal” SportFace. .