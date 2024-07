Incidente stradale sulla SGC 78 | ferito 75enne

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 9 luglio 2024) Unsi è verificato oggi alle ore 12.10 lungo la SGC 78, tra Le Ville e Palazzo del Pero, in direzione Arezzo. Solo una vettura è rimasta coinvolta nell’. Un uomo di 75 anni, è stato prontamente soccorso e trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Sul luogo dell’sono intervenuti la Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno prestato assistenza e messo in sicurezza l’area. L’ASL Tse 118 ha coordinato le operazioni di soccorso, garantendo il rapido trasferimento delin ospedale per le cure necessarie. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’. L'articoloSGC 78:proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.