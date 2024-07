Il settore giovanile si rinnova Così il Grosseto pensa in grande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ildelè pronto a rimettersi in moto. Grandi rivoluzioni per la "cantera" biancorossa. Per tutto ilsegretario Carmine Montefusco, fotografo Mario Spalletta. Scuola calcio: Maurizio Bruni responsabile; preparatori dei portieri Livio Pieraccini e Paolo Bernardini. I Piccoli Amici del 2018, 2019, 2020 avranno come educatori Alessia Billò, Andrea Landi e Niccolò Pesci. I Primi Calci 2017 saranno affidati agli educatori Joele Menchetti e Nicola Pesci. Primi Calci 2016: gli educatori saranno Matteo Di Marzo e Cristiano Castelli. Per i Pulcini 2015 gli allenatori saranno Luciano Betti e Giovanni Castelli; per i Pulcini 2014 gli allenatori saranno Luciano De Masi e Mirko Terracciano; per gli Esordienti 2013 Fabio Ciavattini e David Stefani; per gli Esordienti 2012 Carmine Tarolla.