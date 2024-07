Il mondo del lavoro con gli occhi dei giovani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Lo stipendio è importante. Ma, ancora prima, viene la gratificazione personale e un buon bilanciamento tra il dovere e il piacere. E, sopra ogni cosa, una certa flessibilità per il suo svolgimento. È questa la formula della perfetta offerta disecondo la Generazione Z. A svelarla sono stati proprio loro, 2.500 studenti delle scuole superiori che hanno partecipato alla terza edizione dell’osservatorio ’e Orientamento’, l’indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con Gi Group. Dovendo, infatti, indicare le caratteristiche più importanti che un’occupazione dovrebbe avere per essere appetibile, le ragazze e i ragazzi prossimi a entrare nel mercatosi distribuiscono così: ben 2 su 3 selezionano l’affinità con le proprie passioni, solo secondariamente (citata da quasi 6 su 10) viene l’entità dello stipendio, mentre 1 su 2 vorrebbe poter trovare il giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale (il cosiddetto ’work-life balance’).