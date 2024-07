Il Diavolo Veste Prada 2 | iniziano i lavori al sequel con il cast originale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 9 luglio 2024) Preparatevi a ritirare fuori i vostri maglioncini cerulei, perché Miranda Priestley sta per tronare. Dagli Stati Uniti sono arrivate delle novità sul tanto chiacchierato Il2. Il primo a dare la notizia deiper ildel celebre film del 2006 è stato Puck News e poco dopo gli ha fatto eco l’affidabile Variety e adesso anche Deadline ha confermato l’indiscrezione. Sembra che al momento siano vicini alla firma il regista, la sceneggiatrice storica e anche Meryl Streep e Emily Blunt, non ci sono ancora aggiornamenti invece su Anne Hathaway. Eppure nei mesi scorsi la Blunt non si era dimostrata entusiasta in merito ad un secondo capito dell’iconica pellicola: “A volte le cose dovrebbero essere apprezzate e preservate in una bolla e va bene così.