Giacomo Bozzoli ripreso a Marbella | le immagini esclusive al Tg1

(Di martedì 9 luglio 2024) È ancora in fuga, l'imprenditore condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario e per aver gettato il suo corpo in un forno. Le indagini sulla latitanza, però, potrebbero essere a un punto di svolta. In esclusiva e nel corso dell'edizione delle 20.00, al Tg1 sono state mostrate due foto che immortalano il 39enne in vacanza a, in Spagna, sulla costa andalusa tra Malaga e Gibilterra. L'uomo, indossando una camicia e un cappello con la visiera, è statodalle telecamere di videosorveglianza di un albergo di lusso insieme alla compagna Antonella Colossi e al figlio di 9 anni. A consegnare i fotogrammi alle autorità italiane è stata la polizia spagnola. Dell'uomo, su cui pende un mandato di arresto europeo, non si ha più notizia da quando l'1 luglio scorso è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio, avvenuto l'8 ottobre del 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno, in provincia di Brescia.