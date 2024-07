Gelato e moda prepariamoci | sarà un connubio di stile e gusto di tendenza in questa estate 2024 Che sia on the road in cart-go brandizzati e un po’ retrò in gusti creati su misura o in coppette e coni limited edition per eventi privati

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Gucci lo ha fatto di recente durante la presentazione della collezione beachwear Gucci Lido di Sabato De Sarno, presso l’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole, ma sempre più marchi dellaamano esplorare nuovi mercati, unendo il proprio nome ad un piacere accessibile e golosissimo. Il più desiderato instagione: ilalla. Ingredienti italiani e un prezzo da capogiro: è il(made in Japan) più caro del mondo X Dai-go alle gelaterie: Missoni e Venchi Dopo il successo del carrettoco-brandizzato Venchi e Missoni in occasione della scorsa Design Week e dopo le tappe a Firenze per Pitti Uomo, a Forte dei Marmi e, sino a pochi giorni fa, a Saint-Tropez, la nota Maison diha deciso di continuare questo sodalizio con unSignature Missoni chein vendita da 2 luglio al 5 agostonelle choco-gelaterie Venchi in tutta Italia.