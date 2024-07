Gautieri | Napoli Di Lorenzo e Kvara? Inutile trattenere chi vuole andare via…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024): “Da Conte tutti si aspettano qualcosa di straordinario. Buongiorno e Spinazzola congeniali al suo gioco. Dichivia” In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto l’allenatore ed ex calciatore Carmine. Reduce dall’esperienza in panchina in Serie C al Sangiuliano City, in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Empoli, Roma, Atalanta e. Nell’estratto di quest’intervistasi sofferma sul nuovodi Conte. Tanti cambiamenti sulle panchine delle big in vista della prossima stagione. Chi farà meglio secondo“Stiamo parlando di allenatori importanti come Thiago Motta, Conte e Fonseca, che a loro volta subentrano ad allenatori di grande livello.