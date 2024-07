Fra mercato e ripescaggio La Zenith non si ferma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) LaPrato resta in trepidante attesa di novità sul fronte delin serie D, mantenendo grande fiducia per un esito positivo. Dopo aver consegnato regolarmente — risultando fra le prime società in Italia a farlo — la domanda dialla sede romana della Lega Nazionale Dilettanti, in via del Purgatorio si sta lavorando assiduamente per allestire la formazione della prima squadra. Il vice presidente Cammelli si sta muovendo con ottimismo, al fine di costruire un organico pronto a puntare, nella migliore delle ipotesi e se la domanda diverrà effettivamente accettata, anche alla salvezza in serie D. Già ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Vezzi, si sta procedendo con le conferme dei giocatori che fanno parte della rosa protagonista durante la passata stagione, quella che per intendersi ha sfiorato il salto di categoria, perdendo la finale che sarebbe valsa la promozione.