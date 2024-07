Euro 2024 | Spagna 2-1 Francia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Laha prenotato il suo posto nella finale didopo aver sconfitto laper 2-1 nella semifinale di Monaco grazie a un gol mozzafiato del sedicenne Lamine Yamal. In una partita pubblicizzata come la migliore squadra d'attacco del torneo contro la miglior difesa, i primi 25 minuti sono stati tra i migliori dell'intero torneo. Il colpo di testa di Randal Kolo Muani al nono minuto, il primo di un giocatore francese su azione nelle loro sei partite, è stato annullato da due bei gol nel giro di quattro minuti. Il primo prodigio del Barcellona, ??Yamal, che compirà 17 anni sabato, ha segnato un gol strepitoso all'incrocio dei pali al 21° minuto, prima che un gioco di gambe strepitoso di Dani Olmo gli permettesse di raddoppiare al 25° minuto.