Dramma evitato a Montesilvano | Angeli del Mare salvano ragazzi su materassini bucati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Pescara - Ieri pomeriggio un intervento tempestivo hail peggio al lido "Giulietta" di, dove quattrosono stati tratti in salvo dai soccorritori deglidelFisa. La situazione critica si è verificata quando i giovani si sono trovati in difficoltà sudanneggiati dai roccioni, a circa 300 metri dalla riva. Noemi Biancone, deglidelFisa, ha raccontato l'episodio: "Ero in servizio quando ho visto quattrocon dueche si allontanavano verso le boe dei 300 metri. Li ho tenuti sotto controllo con il binocolo e ho notato che stavano lottando. Ho deciso di intervenire immediatamente: duesono stati portati al sicuro sul moscone di salvataggio, mentre gli altri due hanno ricevuto un salvagente.