Dimmi di che segno sei e ti dirò che colore di ombretto fa per te

(Di martedì 9 luglio 2024) La scelta deldell’può essere un viaggio affascinante nel mondo dell’astrologia. I colori, come le pietre preziose, possono essere associati ai segni zodiacali e ogniha le proprie tonalità che ne esaltano la personalità e l’energia. Vediamo qualefa per te in base al tuozodiacale. Vi raccomandiamo 10 trucchi per evitare che il trucco ti invecchi Ariete e Cancro: rosso, bianco e argento Il rosso è ilideale per l’Ariete,governato da Marte, noto per la sua energia e passione.