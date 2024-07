Ciclismo Esordienti Matteo Gualtieri sprint vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Una fiammata in vista del traguardo e perJacopoarriva la prima vittoria su strada. Il monzese trionfa per distacco nella quinta edizione del Trofeo Egidio Grigis alla memoria gara unica per la categoriache si è svolta a Mariano Comense. Il quattordicenne brianzolo, dell’Unione Ciclistica Costamasnaga, coglie l’attimo giusto per sorprendere il gruppo e in solitaria anticipa di 7’’ Andrea Segato, della Lavena Coop Ponte Tresa, eEsposti dell’UC Pessano con i quali ha condiviso il podio. Ottava posizione per l’altro brianzolo Mattia Radice del GS Cicli Fiorin. Dal Ciclocross alla Mountain Bike (finora 3 successi),dimostra di avere stoffa e qualità anche per le prove su strada. A Mariano Comense è stato il più bravo dei 103 partecipanti, ed è stato il più coraggioso nei momenti cruciali della corsa.